رئيس فيزا العالمية: فقدنا 5% من الإيرادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

قال أندرو توري، رئيس شركة فيزا في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية خسرت الشركة نحو 5% من صافي الإيرادات حول العالم، والغالبية كانت من روسيا، وبعضه كان بشكل واضح بسبب ما حدث في أوكرانيا أيضًا.

وأضاف «توري»، في لقاء له ببرنامج «بنوك واستثمار»، على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه خلال الفترة الماضية وبسبب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي شهدنا عدة أزمات، منها تعطل سلاسل الإمداد العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، ونقص المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن جميع هذه العوامل تسببت في ضغوط تضخمية عالمية.

وأوضح أنه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية اضطرت الشركة إلى إجلاء موظفيها في أوكرانيا، كما اتخذت الشركة قرارات صعبة بسبب العقوبات المفروضة على كثير من البنوك في روسيا، لذلك فقد «نفذنا إنهاءً تدريجيًا بإعطاء مهلة أربعة أيام حتى يستطيع الأشخاص محاولة الحصول على أموالهم أو الخروج بأمان».