الخارجية الروسية: المغامرة العسكرية الأمريكية في العراق خلقت أرضا خصبة للإرهاب

صرحت وزراة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن المغامرة العسكرية الأمريكية في العراق أدت إلى التدمير الكامل للأسس الحكومية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، وخلقت أرضا خصبة للإرهاب.

وأضافت الوزارة عبر منشور بقناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام" بمناسبة الذكرى العشرين لغزو العراق: "في 20 مارس 2003، وفي انتهاك للقانون الدولي، شنت الولايات المتحدة، بدعم من حلفائها، غزوا للعراق. وقد أدت هذه المغامرة إلى التدمير الكامل للأسس الحكومية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، ما دفع بالبلاد إلى صراع عسكري سياسي داخلي طويل الأمد، لم يتمكن العراق من التعافي منه بالكامل حتى يومنا هذا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابعت الوزارة: "لقد أدى الغزو إلى الإطاحة بالرئيس الشرعي صدام حسين وإعدامه، وتدمير البنية التحتية الأساسية في البلاد، والتدهور الخطير في حالة نظام الرعاية الصحية، وارتفاع في معدلات الجريمة.

وبلغ عدد اللاجئين العراقيين 1.5 مليون شخص، وعدد النازحين داخليا 2 مليون شخص، فيما يعيش أكثر من 12 مليون عراقي (حوالي 30% من السكان) تحت خط الفقر.