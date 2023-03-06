درية شرف الدين: يجب إبعاد الفكر المتشدد عن المرأة لأنه يحط من إنسانيتها

توجهت الإعلامية درية شرف الدين، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه السيدة انتصار السيسي، على تكرميها اليوم، ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن «فكرة التكريم تسعد أي إنسان»، مضيفة: «أعتز جدا بهذا التكريم، وأعتز بالمجلس القومي للمرأة، الذي عملت فيه كثيرًا مع السفيرة ميرفت التلاوي».

وأشارت إلى أن «الإعلام المصري ينجب أجيالًا من المذيعين والإعلاميين على مستوى كبير وراقٍ»، معربة عن تقديرها لإعانة الله لها على تقديم شيء جيد لبلدها مصر.

وشكرت الرئيس السيسي على اهتمامه بشئون المرأة والقوانين التي تحكم حياتها، ودعمها في المشروعات الصغيرة، وحماية المرأة العاملة، لافتة إلى أهمية إبعاد الفكر المتشدد عن المرأة؛ لأنه يحط من إنسانيتها ويحمل أفكارًا تعود بها إلى الوراء.

وأضافت: «نحتاج فترة من الصمت والتروي ومراجعة بكل ما يحيط بموضوع المرأة في مصر، المسألة تحتاج نظرة مختلفة، خاصة أننا خضعنا خلال فترة لأفكار متشددة ورجعية جدًا لا تليق بالعصر وتغلغلت للأسف، علينا أن نواجه كل هذا احتراما للمرأة ودورها كأم وشريك حياة».

وأشادت بحديث الرئيس السيسي، عن قانون الأحوال الشخصية، داعية كل المهتمين بالموضوع في مصر من السيدات والرجال، إلى مراجعة تلك القوانين وعدم تركها لأفكار مغلقة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، اليوم الاثنين، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.