أنشيلوتي: برشلونة تفوق على ريال مدريد لهذا السبب

عقب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي على الهزيمة أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد، لحساب الجولة السادسة والعشرين من الليجا الإسبانية.

وخلال المؤتمر الصحفي تحدث الايطالي عن فارق النقاط مع برشلونة، بالإضافة إلى خطأ حكم الفيديو خلال المواجهة، بالإضافة إلى عديد الشكوك خلال مواجهات الفريق الكتالوني.

وقال أنشيلوتي بشأن المسافة في الدوري والتفوق في فارق النقاط الكبير: "الأمر بسيط، برشلونة لديه استمرارية أكثر منا".

وعن الهزائم المتتالية أمام تشافي وبرشلونة قال :" لقد واجهناهم بعد كأس السوبر ، بمباراة من هذا القبيل، ولقد قدمنا ​​أداءً جيدًا للغاية ، لكن في بعض الأحيان مع مباراة كهذه يتضح الأمر بشكل مختلف".

وشكك الايطالي في انتظام الموسم: "شهر يناير كان صعبًا علينا بعد كأس العالم بسبب حالتنا والوصول إلى ما نحن عليه الآن ، وهو أمر جيد للغاية، سننهي الموسم بشكل جيد للغاية"'.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته بالحديث عن قرار حكم الفيديو المساعد : "ظهر التسلل مع شبه التلقائي واضحًا تمامًا، بقي لدي شك، خسرت المباراة."