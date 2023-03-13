تسرب زيتي بالفلبين يهدد التنوع البيولوجي بجزيرة فيردي

وصل تسرب زيت في الفلبين إلى شواطئ جزيرة تقع في واحد من أكثر المواطن البحرية تنوعا في العالم، حسبما أفاد مسئولون اليوم الاثنين.

وغرقت السفينة برينسس امبريس قبالة ساحل مقاطعة أورينتال ميندورو، الواقعة على بعد حوالي 1560 كيلومترا جنوب مانيلا، بعدما تعرضت لأمواج شديدة في 28 فبراير، بينما كانت تقوم بنقل 800 ألف لتر من الزيوت الصناعية.

وأثر التسرب الزيتي بالفعل على حوالي مليون هكتار من المياه المحلية، وفقا لحراسة البحار، وهي منصة مراقبة شكلتها مجموعة "أوشينا الفلبين" للحفاظ على المحيطات.

وقالت مجموعة "أوشينا" إن المياه المحلية المتضررة تشمل 10 بلدات ساحلية في مقاطعة أورينتال ميندورو، وبلدتين في مقاطعة بالاوان بغرب البلاد وبلدة في مقاطعة أنتيك.

ووفقا لخفر السواحل، هناك مشاهد مؤكدة لتسرب الزيوت في قريتين في جزيرة فيردي، الواقعة على بعد أكثر من 50 كيلومترا شمال أورينتال ميندورو.

وتعتبر جزيرة فيردي منطقة مهمة من الناحية البيئية، وتقع في مركز ممر جزيرة فيردي، الذي يعتبر موطنا لآلاف الأحياء، وفقا لمنظمة كونزرفيشان انترناشيونال "سي آي" للحفاظ على الطبيعة.

وتوصف الجزيرة بأنها "قلب مركز التنويع البيولوجي البحري" في العالم.