مها أبوبكر: قرار البنك المركزي بمنح الأم حق فتح حسابات لأولادها القصر خطوة مهمة

أكدت المحامية مها أبوبكر، أن قرار البنك المركزي بمنح الأم حق فتح حسابات لأولادها القصر خطوة مهمة على طريق دعم المرأة، ولكن ما زال الطريق يحتاج لتشريع، موضحة أن القرار يسمح للأم بفتح الحساب فقط وليس التعامل عليه مما يحتاج تعديلا تشريعيا.

وأوضحت مها أبوبكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن ما حدث خطوة مهمة ولكن المشكلة الان في التشريع، قائلة: «الأم يحق لها فتح الحساب فقط والمشكلة في التشريع وليس لها علاقة بالجهة التنفيذية ممثلة في الحكومة».

وتابعت: «لا بد من التصدي لهذه المشكلة بتعديل تشريعي لدعم حق المرأة في التعامل».