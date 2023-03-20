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النرويج تسلم أوكرانيا 8 دبابات ليوبارد 2

كوبنهاجن (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 10:15 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 10:15 م

ذكرت مصادر بالقوات المسلحة النرويجية أن النرويج قامت بتسليم ثماني دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا لمساعدتها على صد الزحف الروسي.

وأعلنت القوات المسلحة في أوسلو اليوم الاثنين، أن الدبابات قد وصلت وجاهزة للنشر.

وقال الليفتنانت كولونيل لارس يانسن "بالنسبة لأوكرانيا التبرع بالدبابات سيكون في غاية الأهمية فيما يتعلق بقدرتها على القيام بعمليات هجومية واستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا".

كانت النرويج أعلنت في فبراير الماضي أنها سوف تمنح أوكرانيا ثمان من دباباتها القديمة ليوبارد طراز 2 إيه 4.الألمانية.

كما أعلنت أوسلو أنها سوف تسلم لأوكرانيا أربع آليات حراسة وكذلك ذخائر وقطع غيار.

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