خالد لطيف: خلال ساعات نحسم مصير فيريرا مع الزمالك

أوضح خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، موقف جيسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض من البقاء مع الفريق.

وقال لطيف عبر أون تايم سبورتس حول مستقبل الجهاز الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا أوضح "خلال 48 ساعة سيجتمع مجلس إدارة الزمالك لبحث أسباب انخفاض الفريق خلال العديد من البطولات في الفترة الماضية".

وعن تغيير الجهاز الفني أشار: "هذا قرار يعود للإدارة، لكن رأيي الشخصي لا بد من التغيير في كل شيء ليعود النفع على الفريق، من حيث عناصر يتم الاستغناء عنها وأخرى نتقبل اعتذراها، وسنبحث كل الأمور التي في مصلحة الزمالك".

وأضاف "بالتأكيد هناك أخطاء وتقصير، ونتائج غير متوقعة، لكن لابد من اتخاذ القرارت بصورة متزنة، كل الحلول مطروحة بشأن الجهاز الفني، وحال رحيل فيريرا، سيكون بصورة احترافية".

وتابع: "أسامة نبيه أحد أبناء الزمالك، وتحمل الكثير طوال الفترة الماضية، وقد يستمر في الفريق بعد جلسة الغد، ويجب عليه أن يتقبل الوضع الحالي لمصلحة النادي".

واختتم تصريحاته: "للأسف حالة اللاعبين القدامى لم تساعد الصفقات الجديدة على الظهور بمستوى جيد، وبالتالي تأثر الفريق بشكل عام، لكن نحن نقدر حجم المسؤولية الواقعة علينا، وما زلت عند رأيي بأن هناك أمرا خطأ يحدث داخل النادي".