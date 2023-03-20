فاروق جعفر: أسامة نبيه الأحق بتولي منصب المدير الفني للزمالك

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أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أسامة نبيه هو الأفضل بتولي منصب المدير الفني للفريق، حال رحيل جوسفالدو فيريرا عن منصبه خلال الفترة الجارية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "نبيه من أبناء نادي الزمالك، وهو يحترم نفسه كثيرا لذلك قدم استقالته في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "صلاحية فيريرا انتهت في الزمالك من بعد قرار تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا".

وواصل: "أسامة نبيه تواجد في كاس العالم 2018 ولديه خبرات كبيرة، وتمسكت بعودته في الموسم قبل الماضي رغم رفض كارتيرون وجوده في الجهاز الفني".