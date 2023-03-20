أمطار غزيرة بالدقهلية والمحافظ يوجه بالتعامل الفوري مع تجمعات المياه

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شهدت محافظة الدقهلية، سقوط أمطار غزيرة اليوم الاثنين، ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالتعامل على الفور لشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه المحافظ باستمرار الأعمال حتي يتم الانتهاء تماما من رفع تراكمات المياه، حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد أن هناك تواصلا مستمرا لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال رفع تركمات المياه حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.