تعرف على أسباب تلوث الهواء الداخلي والإجراءات التي يجب تبنيها للحد منه

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تلوث الهواء الداخلي لا يختلف في الضرر عن تلوث الهواء الخارجي، فالاثنين أشد تأثيرًا على صحة الإنسان والتي قد تؤدي بحياته، فغالبية الأشخاص يمضون أوقاتهم في أماكن مغلقة داخل المنازل والمدارس وأماكن العمل بنسبة 90%.

وتستعرض "الشــروق" أسباب تلوث الهواء الداخلي، والإجراءات التي يجب تبنيها لتحسين فهمنا لأبعاد ذلك التلوث داخل المباني والحد منه:

1- سبب تلوث الهواء داخل الأماكن المغلقة هو أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون الناتجين من حرق الفحم، وأكاسيد النيتروجين المنبعثة من غلايات الغاز الطبيعي.

2- المواد الكيميائية في المركبات الاصطناعية بالدهانات والأقمشة وعفن رطوبة المباني والفيروسات والبكتيريا من زفير الإنسان.

3- تجنب تلوث الهواء الداخلي يشمل الاعتماد على الغاز أو الوقود الصلب للتدفئة.

4- التحول إلى استخدام وقود أنقى، والمساعدة في نزع الكربون من الغلاف الجوي.

5- تلوث هواء الأماكن المغلقة يجب أن يحظى باهتمام مماثل لقضية تلوث هواء الأماكن المفتوحة في أوساط دوائر الصحة العامة.