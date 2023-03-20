 ختام معرض الجمال الخفي للورود المتساقطة بمركز الجزويت الثقافي بالقاهرة اليوم - بوابة الشروق
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ختام معرض الجمال الخفي للورود المتساقطة بمركز الجزويت الثقافي بالقاهرة اليوم


نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 8:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 8:36 ص

يختتم المعرض الفني التشكيلي الجماعي النسائي "الجمال الخفي للورود المتساقطة" أعماله، بمركز الجزويت الثقافي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الذي شارك فيه عدد من الفنانات التشكيليات، وانطلق في 27 فبراير الماضي.
"الجمال الخفي للورود المتساقطة" هو المعرض الجماعي الأول لمجموعة من الفنانات؛ وضم: أميرة مصطفى وإيمان الشقيري وإيزابيلا أوشمان ومروة عبد المنعم ومنة مصطفى ونيڤين السيسي ونورا سليم ورشا البنا ويارا حاتم.
واستوحى المعرض عنوانه من وضع وردة بين صفحات كتاب قديم، وتشكُّلها على شكل الورق، بينما تظل محتفظة بطيف من لونها ونفحة عطرها، الذي يذكّر بأدق تفاصيل حكايتها.


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