تشافي: كنا الأفضل واستحقينا الفوز في الكلاسيكو

أوضح تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، أسباب الفوز على ريال مدريد، في كلاسيكو الكرة الإسبانية.

تفوق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأحد، في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة 26 بالليجا.

قال تشافي في تصريحاته عقب المباراة لقناة ناديه:"لدي شعور بالسعادة والرضا، بعد الفوز على فريق رائع مثل ريال مدريد، لقد حظينا بعدد جيد من الفرص، وكان لدينا السيطرة على الكرة في معظم أوقات المباراة".

وتابع:"نجح المنافس في الخروج من الضغط بشكل جيد، وخلقوا لنا بعض المشاكل من فرص خطيرة، لكن بشكل عام كنا أفضل من ريال مدريد اليوم والفوز كان مستحقًا عن جدارة ".

أضاف:"كانت لدي شكوك حتى اللحظة الأخيرة بشأن التشكيلة الأساسية بين الدفع بسيرجي روبيرتو وفرانك كيسي، في النهاية أتضح أن القرار كان جيد للغاية لأن كلاهما سجل اليوم".

أتم:"أردنا إجراء تغيير الدفع لفيران توريس بغض النظر عما إذا كان هدف الريال سوف يحتسب ولا، لأن رافينيا بذل جهدا كبيرا، وحصل على بطاقة صفراء".