صندوق النقد الدولي يطالب السياسيين اللبنانيين بتطبيق الإصلاحات قريبا

حذر وفد من صندوق النقد الدولي، يزور لبنان منذ أيام، من عدم العودة مجددا قبل شهر سبتمبر المقبل "إذا لم تُنفّذ الإصلاحات قريبا".

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أنّ اجتماعاً سيُعقد بعد ظهر اليوم الإثنين بين وفد من الصندوق ووفد مشترك يضمّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.

وتوقعت الصحيفة أن يدعو وفد الصندوق مَن سيلتقيهم إلى الضغط على السياسيين اللبنانيين لتطبيق الإصلاحات الضرورية التي لا تزال معلّقة.

ونقلت أوساط مطلعة لـ"الجمهورية" عن الوفد تحذيره من أنه إذا لم تُنفّذ تلك الإصلاحات قريباً "فإننا سنذهب ولن نعود قبل سبتمبر المقبل وعليكم تدبّر أمركم".

وبينما يواصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه الهائل مُتخطياً سقف 110 آلاف ليرة بسهولة، أبلغت مصادر اقتصادية إلى "الجمهورية" أنه "لم يعد هناك معنى للأرقام وأنّ الدولار أصبح بلا سقف، في انتظار انطلاق الحل على المسارين السياسي والاقتصادي".