العراق وأوبك يبحثان التحديات التي تواجه أسواق النفط

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد أن بلاده ماضية في الإفادة من الثروة الغازية بما يؤمن أفضل العوائد للشعب ويسهم في تقليل إنبعاثات الكربون والتأثيرات البيئية وآثارها الإقتصادية والصحية.

وجدّد السوداني خلال أستقباله الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط/أوبك/ هيثم الغيص تأكيد دور العراق المحوري، كعضو مؤسّس في منظمة أوبك التي احتضنت بغداد تأسيسها، وأسهمت دائما، كعنصرً إيجابي، في تأمين إستقرار المنطقة، حسب بيان للحكومة العراقية.

وبحسب البيان فقد تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط اليوم، والعمل على استقرارها، وأهمية التنسيق بين الدول المصدّرة للنفط من أجل ضمان عدم تذبذب الأسعار بما يؤثر في الدول المصدّرة والمستهلكة.

كان الأمين العام لأوبك قد وصل في وقت سابق من اليوم الأحد إلى العراق .