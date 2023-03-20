إحباط محاولة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" ومحبوس احتياطياً على ذمتها، لاتجارهما وترويجهما المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.

وتبين محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى، معاملات مالية، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.