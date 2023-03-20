رئيس باكستان في رسالة لمواطنيه: نظفوا الفم مرتين يوميا باستخدام فرشاة الأسنان أو المسواك

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الاثنين، إنه يمكن الوقاية من 95% من الأمراض من خلال نظافة الفم.

ودعا علوي، في رسالته إلى الأمة بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم، عامة الأشخاص إلى تبني ممارسة نظافة الفم من أجل الحفاظ على صحتهم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وشدد الرئيس الباكستاني على تنظيف الفم مرتين يوميا باستخدام فرشاة الأسنان أو المسواك، مشيرا إلى الأحاديث النبوية الشريفة التى تحث على ذلكِ".

وقال علوي إن أمراض الفم صعبة ومكلفة في العلاج، وبالتالي يمكن الوقاية منها من خلال نظافة الفم المناسبة.