كشفت وزارة الصحة، عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 حتى الآن، مشيرة إلى إجراء أكثر من 1.6 مليون عملية جراحية.

وذكرت الوزارة في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك، اليوم السبت، أنه تم إجراء مليون و621 و321 عملية جراحية خلال هذه المدة، ومتابعة أكثر من 26 ألفا و555 حالة بعد إجراء العمليات للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشارت الوزارة، إلى استقبال أكثر من 90 ألفا و991 اتصالا هاتفيا من مرضى قوائم الانتظار عبر الخط الساخن، مؤكدة أن المبادرة مجانية بالكامل ولا تُحمل المرضى أية أعباء مادية.

ونوهت بأن التسجيل في المبادرة يكون عبر الموقع الإلكتروني http://wims.smceg.y.com