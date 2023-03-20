السفير الألماني في لندن: بريطانيا تستعيد ثقتها في الاتحاد الأوروبي

قال السفير الألماني في لندن ميجيل برجر إن علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي تتعافى من "نقطة متدنية للغاية" من " انعدام الثقة" خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون.

وأشاد برجر برئيس الوزراء ريشي سوناك لقيامه بتطوير "علاقة ثقة" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مضيفا أن "هذا شيء يمكن أن نبني عليه".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن برجر قوله إن الاتحاد الأوروبي لديه "ثقة كاملة" في أن بريطانيا ستنفذ ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بقضايا الخروج من الاتحاد الأوروبي على عكس التجارب التي شهدتها خلال فترة تولي جونسون منصب رئيس الوزراء.

وقال برجر لشبكة "سكاي نيوز" "أعتقد أنها تسوية جيدة للغاية تم التوصل إليها بهدوء على مدى أربعة أشهر بين المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية".

وأضاف السفير الألماني أن الاتفاق "يحافظ على اتفاق الجمعة العظيمة، ويحافظ على التجارة بين الشرق والغرب، وهذا يعني أن الحدود بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية يمكن أن تظل مفتوحة، لذلك أعتقد أنه يحقق كل الأهداف الأساسية".