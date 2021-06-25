إصابة عامل سقطت عليه آلة حديدية داخل مصنع بالمنيا

أصيب عامل بأحد مصانع المنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة إثر سقوط آلة حديدية على رأسه وتم نقلة إلى مستشفى المنيا العام.

تلقى مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بسقوط جسم صلب على عامل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية.



بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن آلة حديدية داخل كرتونة سقطت علي إبراهيم عبد الله محمد 41 عاما سائق، مقيم بمحافظة الأقصر، بجنوب الصعيد، وذلك أثناء تواجده، داخل مصنع أولاد العدوي للكرتون بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، مما أسفر عن إصابته بكسر بالحوض ونزيف، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.