محكمة روسية تصادر أصول فولكس فاجن بعد رفع شريك تجاري سابق دعوى قضائية ضدها

صادرت محكمة في مدينة "نيجني نوفجورود" الروسية، أصول شركة "فولكس فاجن" في روسيا، بعد أن رفعت شركة "جاز"، الشريك الروسي السابق لشركة تصنيع السيارات الألمانية، دعوى قضائية ضدها.

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، اليوم الاثنين، عن وثائق قضائية أن شركة "جاز" طلبت من المحكمة إعلان بطلان عقد تجميع من قبل "فولكس فاجن"، وإصدار أمر لـ"فولكس فاجن" بدفع غرامة قدرها 15.6 مليار روبل (201 مليون دولار).

جدير بالذكر أن شركة "جاز" الروسية لتصنيع السيارات، والتي كانت معروفة أثناء الحقبة السوفيتية بإنتاج سيارات "فولجا" السيدان، ظلت شريك تصنيع لـ"فولكس فاجن" في روسيا حتى العام الماضي. وتم تجميع العديد من طرازات "فولكس فاجن" و"سكودا" في المصنع المقام بمدينة "نيجني نوفجورود" على نهر الفولجا.

وبعد أن دخلت العقوبات الأمريكية ضد "جاز" حيز التنفيذ في شهر مايو الماضي، انسحبت "فولكس فاجن" رسميا من الإنتاج المشترك وعرضت على الموظفين هناك تعويضات عن نهاية خدمتهم.