سيرجي روبرتو: لا يمكن التأكيد على حسم لقب الليجا

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تحدث سيرجي روبرتو نجم برشلونة عن الانتصار المهم على ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بهدفين مقابل هدف.

وسجل روبرتو الهدف الأول في المباراة التي انتهت لصالح برشلونة بفارق هدف في اللحظات الأخيرة أحرزه فرانك كيسيه.

وقال روبرتو عقب المباراة:" بالنسبة لفارق النقاط فهو فارق كبير ولكن الريال لن يستسلم، التتويج بأيدينا وعلينا العمل بقوة".

وحول المشاركة بشكل غير أساسي مع البرسا:"لا أفكر بمشاركتي أساسيا والمهم أنا وكيسي حققنا المطلوب اليوم".

وأوضح سيرجي روبرتو سعادته بتجديد العقد، مشيرا إلى أنه يلعب مع البرسا منذ أن كان عمره 14 عاما، موضخا دعم تشافي له منذ وصوله لتدريب الفريق.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 68 في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 56 في الوصافة