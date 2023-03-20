 تطاول على وزير العدل.. تجميد عضوية نائب بالبرلمان الأردني - بوابة الشروق
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تطاول على وزير العدل.. تجميد عضوية نائب بالبرلمان الأردني

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:32 ص
صوت مجلس النواب الأردني، على قرار عقوبة النائب عبد الرحمن العوايشة إثر الخلاف الذي نشب بينه وبين وزير العدل أحمد الزيادات.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن مجلس النواب قرر تجميد عضوية النائب العوايشة 4 أشهر، على خلفية تطاول العوايشة على وزير العدل أحمد الزيادات داخل أروقة المجلس.

وبلغ عدد المصوتين على قرار التجميد 89 نائباً من أصل 104 نواب حضروا الجلسة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إحالة النائب عبد الرحمن العوايشة، إلى اللجنة القانونية في المجلس لتطاوله على وزير العدل أحمد الزيادات.

وتقدم الصفدي باعتذار لوزير العدل باسم المجلس، مؤكدا رفضه التطاول على الوزراء، وكذلك رفض تطاول الوزراء على النواب.

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