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الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 9:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 9:50 ص
أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني، اليوم الاثنين، على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين للشهر السابع، وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع، رغم معاناة الاقتصاد الصيني من التباطؤ مجددا.

وقرر البنك المركزي اليوم استمرار الفائدة الرئيسية على قروض السنة الواحدة الأولية عند مستوى 65ر3%.، في حين أبقى على الفائدة على قروض السنوات الخمس عند مستوى 30ر4%.

كان قد تم خفض الفائدة في أغسطس من العام الماضي بمقدار 15 نقطة أساس على قروض الخمس سنوات، وتم فيها خفض الفائدة على قروض العام الواحد بواقع 5 نقاط أساس.

يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في أغسطس 2019.

كانت الأسواق تتوقع قرار الإبقاء على أسعار الفائدة في الصين.

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