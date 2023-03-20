قال النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمد والمشايخ قائم منذ القرن الـ19، وواجه بعض المشكلات المتعلقة بانعقاد لجنة العمد التي تنظر الجزاءات التأديبية حال ارتكاب أحد العمد مخالفة ما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأحد، أن التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب، وضع مرونة لسهولة انعقاد هذه اللجنة، ودرَّج الجزاءات التأديبية إذا كانت هناك مخالفات ليكون الجزاء متوافقا مع المخالفة.

وشدّد على أهمية هذا التعديل نظرا لأهمية نظام العمد والمشايخ في الريف، باعتبار أن هذا النظام يُمثل حلقة الوصل بين الدولة المركزية والمواطنين.

ولفت عبدالعزيز، إلى أن أهمية هذا النظام تتضح أكثر في المحافظات الحدودية أو المناطق ذات الطبيعة القبلية.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق خلال الجلسة العامة يوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ويهدف مشروع القانون إلى تيسير انعقاد لجنة العمد والمشاريخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي، كما استهدف إضافة إجراءات انضباطية تحقيقا للتفريد العقابي و والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.