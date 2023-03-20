مصادر: إيفرجراند الصينية ستحصل على دعم من الدائنين لإعادة الهيكلة

توصلت شركة "إيفرجراند" الصينية أكبر شركة تطوير عقاري مديونة في العالم إلى اتفاق مع مجموعة من أكبر الدائنين على خطة لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، وذلك قبيل جلسة استماع مهمة بشأن التسوية غدا الاثنين، وفقا لمصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن المصادر المطلعة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن مجموعة من حملة السندات في الخارج أعربت عن دعمها لخطة مجموعة "إيفرجراند"، مشيرة إلى أنه يتم حاليا صياغة اتفاق لدعم إعادة الهيكلة.

وأضافت المصادر أن شركة التطوير العقاري قامت بتحسين اقتراحها الأولي بما في ذلك شروط خيار مقايضة الديون بالأسهم وترتيبات التسديد في تمديد الديون. ورفضت "إيفرجراند" التعليق على هذه الأنباء اليوم الأحد.