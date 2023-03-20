وزير العدل: عدد الأحكام الموضوعية بمشروع قانون الأحوال الشخصية يتخطى 180 حكما

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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن عدد الأحكام الموضوعية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد (الجاري إعداده حاليا) تجاوز 180 حكما.

وأضاف خلال مداخلة أثناء كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، اليوم الاثنين، بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي، أنه يتم أحكام إجرائية نظرا لأن الدولة تعد مشروعا متكاملا سواء إجرائيا أو موضوعيا.

وأشار إلى مشروع القانون الجديد عند إقراره، سيلغي القوانين الستة الأخرى التي تنظم الأحوال الشخصية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، اليوم الاثنين، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.