أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون بالعاصمة في عيد الاستقلال

تجمع أكثر من ألف شخص وسط العاصمة تونس، اليوم الإثنين، في وقفة داعمة للرئيس قيس سعيد بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور الرئيس سعيد وأخرى تحمل شعارات داعمة لقراراته بما في ذلك خطاباته المتكررة بشأن السيادة الوطنية.

ومن بين اللافتات المرفوعة "اليوم نحتفل بالاستقلال الحقيقي وليس بروتوكول" و"انتهى عهد الوصاية والاستعمار".

ويقول الرئيس سعيد، الذي عزز من صلاحياته بشكل واسع في الدستور الجديد مقابل صلاحيات مقيدة للبرلمان، إنه يريد "تطهير" مؤسسات الدولة من الفساد وتصحيح مسار الثورة.

وتقود السلطة في تونس منذ أسابيع حملة إيقافات شملت سياسيين من بينهم معارضون للرئيس سعيد ورجال أعمال ونشطاء وصحفيون بتهم ترتبط بشبهات بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي، وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وتتهم سعيد بالتأسيس لحكم فردي استبدادي.

وقبل أيام حث أعضاء البرلمان الأوروبي الرئيس سعيد لوقف حملته "القمعية" ضد المجتمع المدني والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا، كما طالبوا في قرار حظي بمصادقة الأغلبية، بوقف برامج دعم الاتحاد الأوروبي الموجهة لوزارتي العدل والشئون الداخلية في تونس.

ورفع أنصار سعيد ، الذين تجمعوا أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة اليوم، شعار "لا للتدخل الأجنبي في تونس" و"لا حوار مع الفاسدين".