كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تحمل عصا خشبية، وتطارد أحد الأشخاص في محاولة للاعتداء عليه.

وبينت التحريات أن الواقعة دارت أحداثها داخل كمباوند سكني بمدينة الشيخ زايد، وبدأت برسائل صوتية تم تبادلها عبر جروب سكان الكمباوند، لخلاف على نظافة حمام السباحة.

وأضافت التحريات أن الخلاف دار بين الشخص الذي كان يتعرض لاعتداء في الفيديو، وبين السيدة، وعندما توجه إلى مسكن السيدة للقاء زوجها ومعاتبته، فوجئ بالسيدة تحاول الاعتداء عليه وتوجيه السباب والشتائم له.

وتحرر محضر بالواقعة، وانتهى الأمر بينهما بالتصالح.