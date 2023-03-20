محافظ أسوان يترأس اجتماع متابعة مشروعات حياة كريمة ويشدد على محاسبة المقصرين وإثابة المتميزين

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، على الإسراع بمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة " حياة كريمة" بالكفاءة والجودة العالية ، والعمل بروح الفريق الواحد، وعدم السماح بأي تأخير في نسب التنفيذ مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المقصرين، وإثابة المتميزين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، بجانب المهندس حازم محمد عضو المكتب الفني لرئاسة مجلس الوزراء، وممثلى لجنة دار الهندسة، بجانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأيضاً مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية .

وخلال الاجتماع استعرض محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتي تشمل في مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالي ألفين مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروعا تم الانتهاء منها، فيما يجري العمل بـ 990 مشروعا ، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالي القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية تابعة و380 نجعا وكفرا وعزبة وذلك بعد توجيهات بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية .

وأكد أشرف عطية، أن المرحلة الحالية تتطلب التدخل السريع لحل أى مشكلة وإزالة المعوقات الفنية أو الروتينية لتحقيق أعلى معدل إنجاز بالجودة والكفاءة المطلوبة وطبقاً للمواصفات العالية للقضاء على أى معاناة مستقبليا، على أن يتواكب مع ذلك المرور الميداني للمسئولين ولجنة وحدة " حياة كريمة " بالمحافظة للوقوف على نقاط القوة والضعف، ورصد أي ملاحظات أولا بأول، والعمل على سرعة تلافيها، محذرا بأنه سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى شركة متقاعسة لا تلتزم بالبرامج الزمنية مهما كان إسمها لسرعة تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع ليجنوا ثمار هذه الإنجازات، والتى تساهم فى تحويل القرى والنجوع إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة لهم .

وكلف أشرف عطية بضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف مواقع العمل من خلال وضع العلامات التعريفية والتحذيرية، وإزالة نواتج الحفر لتسهيل حركة السير والمرور وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة التنسيق العرضى بين كافة الجهات من خلال إعداد المكاتبات والمخاطبات لسرعة الإنجاز للأعمال، على أن يتم رفع أي تأخير في التنفيذ لدى أي جهة أو قطاع إلى الوزارة والجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات العاجلة حيالها، وهو الذى يستلزم استمرار عجلة العمل والإنتاج خلال شهر رمضان المعظم بنفس الجدية والكفاءة لانهاء مختلف الأعمال على الوجه الأكمل .



