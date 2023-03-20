وفد ألماني: ما يحصل في لبنان كارثة

أعرب وفد من "المنتدى الألماني اللبناني للتعاون والتنمية"، اليوم الإثنين، عن إحباطه من التطورات الحاصلة في لبنان، واصفاً ما يحصل في لبنان بـ"الكارثة".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفداً من "المنتدى الألماني اللبناني للتعاون والتنمية" برئاسة النائب بول زيمياك، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وقال زيمياك، بعد اللقاء: "ما شاهدناه ليس أزمة فقط بل كارثة في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وموضوع اللاجئين، ونحن محبطون للتطورات الحاصلة هذه السنة".

وطالب كل الأحزاب السياسية والسياسيين في لبنان بالعمل سوياً لإيجاد حلول من أجل الشعب ومن أجل مستقبل لبنان، مشيرا إلى أن البحث تطرق خلال اللقاء إلى "الأوضاع الحالية في لبنان وللالتزام الألماني بلبنان الذي هو مهم جداً".

وقال: "تحدثنا بالطبع عن أزمة اللاجئين في المنطقة، ويجب أن نعمل أكثر سوية على هذه المواضيع"، مضيفاً "كان رئيس الحكومة واضحاً بأنه يتمنى المزيد من التركيز الألماني والأوروبي على هذه المسائل في لبنان".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين.

وشهد التضخم ارتفاعاً كبيراً وسط الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم 117 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان.