الأهلي عن زيارة مالك قادش الإسباني: «نتطلع إلى التعاون قريبا»

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علق الحساب الرسمي لنادي الأهلي، على زيارة بن هاربرج مالك نادي قادش الإسباني، إلى مقر الفريق الأحمر في الجزيرة مساء اليوم الإثنين.

وكان بن هاربرج مالك قادش قد التقى بـ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمدير التنفيذي سعد شلبي خلال زيارته إلى مقر النادي الأهلي مساء اليوم.

ورد حساب الأهلي الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، على صور الزيارة التي نشرها حساب نادي قادش، قائلا: «سعدنا باستقبال مالك نادي قادش الإسباني في النادي الأهلي .. ونتطلع إلى التعاون قريبًا».

ومن المقرر أن يتم تنظيم مباراة ودية للفريق الأول لرجال والسيدات بين الأهلي وقادش، كما سيحدث التعاون فيما يتعلق بمنصات السوشيال ميديا بين الناديين.