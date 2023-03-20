السجن 7 أعوام لـ3 متهمين بضرب محتجز أفضى لموته في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني النجار، الأحد، "ج.م.ع"، و"أ.ج.ال"، و"م.ع.ا"، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام؛ وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المُختصة، لاتهامهم بضرب أفضى لموت "إ.خ.س" داخل غرفة الحجز بقسم شرطة الدخيلة.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 42780 لسنة 2022 جنايات الدخيلة إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد نشوب مشاجرة داخل حجز القسم بين المتهمين والمجني عليه، وعلى أثرها تم نقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه لكنه فارق الحياة.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه حال كون المجني عليه مقيد الحرية بحجز قسم شرطة الدخيلة على ذمة قضية جنح، وعلى أثر تعاطيه الأقراص المخدرة، انتابته حالة من الهياج داخل غرفة الحجز، مما ألجأ المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا إلى التعدي عليه بالضرب بالأيدي والركل بالأقدام في جميع أنحاء جسده للسيطرة عليه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتكبيل يدا وساقي المجني عليه بحبل ووضعوا قطعة قماش حوله جيدة ، وتم نقله إلى غرفة أخرى، وعقب ذلك شعر بإعياء، وبتدهور حالته أخبروا حراس الحجز، فتم نقله إلى إحدى المستشفيات لكنه فارق الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم قرارها المقدم، بعضوية المستشارين: محمد محجوب العباسي، ومحمد الأمير مظهر، وسكرتير المحكمة، خالد حسين.