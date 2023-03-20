الرئيس السيسي: صندوق دعم الأسرة جزء من جهود الدولة لحل مشكلات المجتمع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن صندوق دعم الأسرة المصرية يندرج في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المجتمع.

وأضاف في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، اليوم الاثنين، بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي: "الصندوق ده هيبقى رقم يتم استثماره مش في أموال تُودع في البنوك.. لما تحصل مشكلة هتكون فيه آليات صرف مؤقتة لغاية ما إجراءات التقاضي تنتهي يتم سداد الرقم".

وتابع: "المجتمع لازم يبقى قوي ويحافظ على قوة ومتانة اللبنة الصغيرة الخاصة به من خلال فكرة.. أما مش بعمل حاجة علشان هي على هوايا".

وأشار إلى أن الفهم المحدود لمعاني الدين لا يمثل عيبا في المعاني بقدر ما عيب في الفهم في حد ذاته، مؤكدا أن الدولة معنية بوضع آليات عمل لتحقيق كل ما هو رائع للمجتمع.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، اليوم الاثنين، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.