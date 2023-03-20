وزير التنمية المحلية: استمرار الاستعداد بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

شدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، مع المتابعة الميدانية من القيادات المحلية لتواجد المعدات اللازمة لشفط مياه الأمطار، بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي بالمحافظات؛ لسرعة عودة الأمور لطبيعتها، وحرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين والمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأوضح الوزير، في بيان له، أن تقرير غرفة عمليات الوزارة بشأن موجة الطقس غير المستقر الذي تتعرض له البلاد أشار إلى تعرض بعض المحافظات لتقلبات حادة في الأحوال الجوية بدءا من اليوم، خاصة مع بدء فصل الربيع، حيث رصد التقرير استمرار غلق مينائي العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، والسخنة بمحافظه السويس نظرا لزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج عن الحد المسموح به.

ونوه بأن التقرير أشار إلى سقوط أمطار خفيفة على جميع أنحاء محافظة بورسعيد، ومدينتي محلة دمنة بمركز طلخا ومركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، ولم ترتق إلى التجمعات، فيما سقطت أمطار متوسطة على مدن كفر الشيخ وبلطيم والحامول بمحافظة كفر الشيخ، وتوجد حالات إطماء في بعض شوارع المحافظة ويجري العمل على إزالتها.

وتابع: "كما سقطت أمطار متوسطة على معظم مراكز ومدن محافظة البحيرة، وسقطت أمطار متفاوتة الشدة على مدن المحلة وكفر الزيات وطنطا والسنطة وبسيون وزفتى بمحافظة الغربية، ولم يتم الإبلاغ عن تجمعات للمياه".

ونوه بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لسرعة التدخل في أي أحدث طارئة.