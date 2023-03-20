فلسطين تدين التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة بشأن الحقوق الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، التصريحات والمواقف التحريضية التي يطلقها أكثر من مسؤول في الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحرض على الشعب الفلسطيني في "حوارة" ومصالحهم الاقتصادية، إلى جانب تصريحات ومواقف لمسؤولين آخرين تجد باستمرار صداها في التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وسياراتهم.

وأكدت الوزارة أن هذه المواقف تعكس العقلية التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، وتخلق مناخات لنمو التطرف ضد الشعب الفلسطيني كما تهدف لتخريب الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة، والسلام على أساس مبدأ حل الدولتين.