دبلوماسي بدولة مالطا: خطط الحكومة المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية

قال السكرتير الدائم بوزارة الخارجية والشئون الأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا، كريستوفر كوتاجار، إن الاقتصاد المصري شهد تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وخطط الحكومة المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأكد كوتاجار، خلال استقبال الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم الأحد، لوفد رفيع المستوى من جمهورية مالطا، أن السوق المصري به العديد من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها، موضحًا أن العلاقات المصرية المتميزة مع دول القارة الأفريقية تؤهلها لأن تكون محطة انطلاق للاستثمارات المالطية إلى دول إفريقيا كافة.

وأضاف أنه يجب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن أهم الصادرات المصرية لمالطا تتمثل في الخضروات والفاكهة، والحديد ومواد البناء، بينما تتمثل أهم الواردات المالطية إلى مصر في المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل.

فيما أكد رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل، أن هناك فرص هامة للتعاون بين الجانبين المصري والمالطي، خاصة في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه، إضافة إلى تعظيم التبادل التجاري بين الطرفين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح أنه من الضروري الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين، خاصة الاتفاقيات المتعلقة بحماية الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتجنب الازدواج الضريبي.