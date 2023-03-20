السيطرة على حريق فى مخلفات بلاستيك بطريق الإسكندرية الصحراوى

أخمدت سيارة إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الأحد، ألسنة لهب حريقًا نشب في مخلفات مواسير بلاستيك وكاوتش، في المنطقة المجاورة لكوبري أبو الخير، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، وغرفة عمليات الحي، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول نشوب حريقًا، وجرى السيطرة عليه قبل امتداداه إلى خطوط شركات البترول القريبة من المنطقة.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم امتدادها إلى المنطقة المجاورة، وجرى وضع سياج تأميني حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، فلا صحة لما تردد حول نشوب الحريق بخطوط شركة البترول، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.