 مسؤول روسي: دول كثيرة بالعالم تتحد مع موسكو وترفض النظام العالمي أحادي القطب - بوابة الشروق
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مسؤول روسي: دول كثيرة بالعالم تتحد مع موسكو وترفض النظام العالمي أحادي القطب

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 10:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 10:00 ص
أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، أن الكثير من دول العالم تتحد مع روسيا وترفض النظام العالمي الأحادي القطب.

وقال سلوتسكي ـ في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين- إن دول كثيرة تتحد مع روسيا وترفض النظام العالمي الأحادي القطب ومنهم من يحترم التقاليد والتاريخ ولغة كل أمة.. موضحا أنه لا شك أن هذا النهج سينتصر وسيصبح أساسا لسياسة العلاقات الدولية الجديدة.

وجاءت تصريحات سلوتسكي على هامش المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا إفريقيا" المنعقد في موسكو، ويشارك فيه أكثر من أربعين وفدا برلمانيا إفريقيا.

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