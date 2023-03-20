بني سويف: تحرير أكثر من 130 محضرا لمخالفات بالأسواق والمخابز خلال حملة تموينية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية تكثيف وتعزيز الرقابة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين؛ لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 11 حتى 17 من مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي أعده وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 98 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 19 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و28 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و14 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و13 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و11 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرين لعدم وجود ميزان، و8 محاضر للتصرف في 142 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف التقرير عن المرور على البدالين التموينيين؛ للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، وجرى صرف المقررات التموينية عن شهر مارس للبدالين بنسبة 50٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، وتحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم إعلان الأسعار، و4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، واستقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة، بإضافة المواليد للفئات المحددة " مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء.

وأسفرت حملات المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق، عن تحرير تحرير محضر ضد محل سلع غذائية؛ لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، وعدم توافر الفواتير، والمستندات الدالة على مصدرها، وضبط طني ملح طعام مجهول المصدر.

وحررت 4 محاضر ضد جزارين؛ لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة، وضبط والتحفظ على 120 كجم لحوم أبقار، و4 محاضر ضد بقالين تموينين؛ للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل في ساعات العمل الرسمية.

وتمكنت المديرية من تحرير 19 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية؛ لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة، للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و4 محاضر لعدم إعلان الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، وإعدام 120 كرتونة زيت طعام منتهي الصلاحية.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، حرر محضر ضد أحد المسئولين عن محطات البنزين؛ لقيامه بتبديد 20 ألف لتر سولار المضبوطة على ذمة أحد المحاضر، ومحضر لأحد المسئولين عن مخزن لزيوت السيارات المستخدمة دون ترخيص، وضبط والتحفظ على طن زيوت مستعملة.

وتحرير محضرين ضد المسئولين عن إدارة طلمبات بنزين دون ترخيص، وضبط 400 لتر سولار و200 لتر بنزين، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتصرف، وتحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز؛ للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في ساعات العمل الرسمية.

وأجريت المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة، ممن تمت الموافقة على طلباتهم، ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع، ويجري تشغيل 27 منفذا بعد استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة.