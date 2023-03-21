 ماذا عن الغسيل الكلوي والحقن؟.. دار الإفتاء توضح ما يُفطر وما لا يُفطر قبل رمضان - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 مارس 2023 12:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

ماذا عن الغسيل الكلوي والحقن؟.. دار الإفتاء توضح ما يُفطر وما لا يُفطر قبل رمضان


نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:49 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:49 م
ذكرت دار الإفتاء المصرية، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، "ما يُفطر وما لا يُفطر"، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الأشياء التي لا تُفطر هي (بخاخة الربو، واستعمال الحقن عضل أو وريد أو تحت الجلد، والتبرُّد بالماء من شدة الحرارة، ونقط الأذن إذا كانت طبلة الأذن سليمة تمنع وصولها إلى الحلق، والغسيل الكلوي، وخلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف، وتذوق الطعام باللسان دون بلعه، ونقل الدم، واستعمال مرطبات البشرة، والقيء غير المتعمد، والأكل والشرب ناسيا، واستعمال المراهم والكريمات).

وأشارت إلى أن الأشياء التي تُفطر ولا يجوز معها الصيام، هي: (دم الحيض والنفاس، والتدخين، والقيء عمدا).

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك