ذكرت دار الإفتاء المصرية، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، "ما يُفطر وما لا يُفطر"، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.



وأوضحت دار الإفتاء، أن الأشياء التي لا تُفطر هي (بخاخة الربو، واستعمال الحقن عضل أو وريد أو تحت الجلد، والتبرُّد بالماء من شدة الحرارة، ونقط الأذن إذا كانت طبلة الأذن سليمة تمنع وصولها إلى الحلق، والغسيل الكلوي، وخلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف، وتذوق الطعام باللسان دون بلعه، ونقل الدم، واستعمال مرطبات البشرة، والقيء غير المتعمد، والأكل والشرب ناسيا، واستعمال المراهم والكريمات).



وأشارت إلى أن الأشياء التي تُفطر ولا يجوز معها الصيام، هي: (دم الحيض والنفاس، والتدخين، والقيء عمدا).