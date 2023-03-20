أفادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بإطلاق اللبنة الأولى لشركة اسثمار المصريين بالخارج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن عشرة من أكبر المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج وقعوا بالأحرف الأولى على بروتوكول بخصوص إنشاء الشركة.

وأوضحت أن كل مستثمر سيضخ اسثمارات بالمجال الذي يعمل به وحقق نجاحات بالفعل، مثل إنشاء المناطق اللوجستية والمحاجر وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الزراعي وغير ذلك من المجالات.

وأشارت إلى أن الشركة سيتم طرحها في البورصات العالمية، بما يساهم في جذب المزيد من المصريين الذين يكون بإمكانهم شراء الأسهم والسندات.

ولفتت إلى أنه سيتم العمل على تدشين صندوق استثماري يُخصص لصغار المستثمرين بحيث يتم طرح فيه الأسهم والسندات، وهو ما يُمكن المستثمر الصغير من الإدخار في سند أو أكثر بالبورصة، ويضمن ربحية العائد.

وكانت الوزيرة قد أعلنت قبل أيام، الاتفاق على إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" وتسمية أعضاء مجلس التأسيس.

وأكّدت جندي، أهمية تنفيذ المشروع الوطني لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج والتي تعد أحد أبرز مطالبهم سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

وأوضحت أن الشركة يديرها بالكامل المصريين بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري.