أجاب السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن سبب تأخُّر الوزارة في إصدار البيانات المتعلقة ببعض الأحداث.

وقال خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» الذي تُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، إن البيان يكون عاجلا عندما يُعد مسبقا، ويكون هناك توقع أو معلومة أو تجهيز لحدوث الحدث ومن ثم لا يوجد عنصر المفاجأة.

وأضاف أنه يتم تجهيز البيان من حيث النقاط الأساسية بشأن لقاء ما قبل انعقاده بالنظر إلى توفر المعلومات عما يناقش اللقاء، فيما تُضاف بعض التفاصيل بعد انعقاد الحدث، ثم يصدر البيان.

وأشار إلى البيان يتأخر في بعض الأحيان، لإجراء عملية مراجعة وتقييم وتنسيق، موضحا أن البيان الذي تصدره «الخارجية» لا يخص الوزارة وحدها، لكن يجري تنسيق بين أجهزة الدولة وتحديدا في الموضوعات المتصلة بأجهزة أخرى، ويلزم في هذه الأحيان التنسيق بين الأجهزة المختلفة.

ونوه بأنه في بعض الأحيان، يتم رصد تعامل الدول الأخرى مع الحدث، متابعا: «مصر يكون لها موقف.. لكنها في هذا الموقف تستأنس بمواقف دول أخرى وبخاصة أن هناك توازنات في مسائل ذات طبيعة خاصة أو تجاه أزمة معينة أو مسائل يمكن أن تؤثر على العلاقات مع دول أخرى، وبالتالي يكون لزاما الانتظار لفهم كيف تتعامل الساحة الدولية مع الموقف».

ولفت إلى أنه في بعض الأحيان يكون عدم التسرع هدفا في حد ذاته، موضحا أن التسرع في إصدار البيان قد يعطي رسالة غير مطلوبة.

واستكمل: «الانتظار لبعض الساعات بل ولمدة يوم كامل هو أمر يكون له هدف معين في إرسال رسالة معينة.. كل موقف يكون مدروسا بشكل كبير جدا، وهناك مؤسسة كاملة تعمل على إعداد البيان ليخرج بالشكل الذي يظهر به».