تدريب لطلبة تكنولوجيا التصنيع الغذائي في الأقصر بمجمع صناعات البغدادي

أجرى طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، زيارة علمية لمجمع صناعات البغدادي، تماشيا مع الدراسة النظرية للعام الدراسي 2022-2023، تحت إشراف عدد من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية.

وتعرف الطلاب خلال جولتهم، على طريقة العمل داخل مصانع المنتجات الغذائية مثل المكرونة، اللحوم وغيرها، واستمعوا لشرح من مدير المجمع والمشرفين على المصانع، حول رحلة خط الإنتاج، بدءا من دخول المادة الخام إلى الآلات، نهاية بخروجها كمنتج، كما تعرف الطلاب على مكونات الآلات والمعدات داخل المصانع، واشتركوا في عملية للإنتاج والتصنيع وتشغيل الآلات.

يشار إلى أن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، نظمت العديد من الزيارات الميدانية العلمية، للعديد من المؤسسات المهنية، خلال العام الدراسي الجاري 2022-2023، في إطار تفعيل الجانب العملي في الدراسة وربطه بالجانب النظري، بهدف تعزيز قدرات الطلاب العملية والتدريبية والتعرف على طريقة العمل في تلك المؤسسات، تمهيدا لإجراء التدريبات العملية خلال فصل الصيف عقب انتهاء الدراسة لهذا العام.