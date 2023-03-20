خبيرة تغذية: تغيير العادات الغذائية الخاطئة أمر مهم للحفاظ على صحتنا في رمضان

أكدت هبة أنور خبيرة تغذية، أهمية تحديد أوجه الإنفاق والصرف خلال شهر رمضان والبعد عن ثقافة الشراء بشراهة وتخزين السلع، قائلة: «في مسئولية كبيرة على البيوت في رمضان والأسرة كلها تقريبا تجتمع حولين السفرة وده مش بيحصل كتير في باقي السنة».

وأشارت هبه أنور، خلال حوار ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، اليوم الأحد، إلى أن الوعي الغذائي أمر مهم في مواجهة الأمراض التي تظهر في كل الأعمار الان، مؤكدة أن تغيير العادات الغذائية أمر مهم للحفاظ على صحتنا.

وتابعت: «مش لازم شراء زيت التحمير كل يوم خلال رمضان وبيبقى في عادة استخدام السمن البلدي في البيت ونرجع نجيبها من مصادر ثقة بدلا من شراء الزيت باستمرار، ومن المهم التعود على استخدام الفرن بدلا من التحمير لتوفير الزيت في الطبخ».