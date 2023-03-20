جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب 160 عبوة قطع غيار سيارات

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي من ضبط محاولة تهريب 160 عبوة قطع غيار سيارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران العربية، تم الاشتباه في راكب مصري الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود كثافات معتمة، وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 160 عبوة قطع غيار سيارات.



وقرر مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2023.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهريب الجمركي.