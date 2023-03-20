وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى قواعد جديدة لمزيد من التعاون الأوروبي في التسلح

من أجل تعزيز التعاون في قطاع التسلح على المستوى الأوروبي دعت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك إلى قواعد مشتركة بشأن صادرات الأسلحة.



وقالت بيربوك في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "إن حرب العدوان الروسية أظهرت أن الذخيرة والمعدات بين الدول الأوروبية لا تتوافق تلقائيا مع بعضها البعض"، بحسب تعبيرها.



وأضافت: "لهذا السبب نعمل الآن مع شركائنا لتطوير استراتيجية حول كيفية تعاوننا بشكل وثيق فيما يتعلق بالسياسة الصناعية في قطاع التسلح، وهذا يعني أيضا أننا بحاجة إلى نهج مشترك للصادرات".



وأوضحت الوزيرة، أنه حتى الآن كانت هناك "مواقف وطنية مختلفة للغاية" تجاه هذا الأمر، وهو ما يمثل تحديا، خاصة خلال المشاريع المشتركة.



وطالبت بيربوك، بأن تتماشى القرارات المتعلقة بتصدير الأسلحة مع السياسة الخارجية، مضيفة: "إذا كنا نشجب بشدة قصف المدنيين، فلا يمكننا تصدير ذخيرة إلى هناك في نفس الوقت. لذلك نحتاج إلى قواعد أوروبية مشتركة بشأن الأماكن التي نصدر إليها"، موضحة أنه يجب أيضا تحديد ما ينبغي القيام به حيال تراخيص التصدير التي تم منحها بالفعل، في حالة حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.