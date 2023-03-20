 تزايد أعداد الشركات الروسية في تركيا بنسبة 670% العام الماضي - بوابة الشروق
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تزايد أعداد الشركات الروسية في تركيا بنسبة 670% العام الماضي

أنقرة - د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 12:42 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 12:42 م

أفاد تقرير لمؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، اليوم الاثنين، بأن روسيا أقامت أكثر من 1300 شركة في تركيا خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 670% عن العام السابق عليه.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تسلط القفزة في الشركات الجديدة بشركاء روس الضوء على الجاذبية المتنامية لتركيا كمقصد للأموال الروسية بعد الحرب في أوكرانيا، بينما حلت الشركات بشركاء إيرانيين في المرتبة الثانية.

وينعكس الاتجاه على سوق الإسكان التركية، حيث شكل الروس حوالي ربع جميع المشترين الأجانب للعقارات العام الماضي.

ونأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن المشاركة في العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ما جعل تركيا مقصدا جذابا للمستثمرين الساعين إلى ملاذ يحميهم من العقوبات، بما في ذلك رجال أعمال يحاولون تجنب مصادرة محتملة لأصولهم.

وتنتقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنامي الروابط بين روسيا وتركيا، قائلين إن ارتفاع الصادرات إلى روسيا من تركيا يسمح لموسكو بأن تتهرب من العقوبات.


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