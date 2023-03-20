تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20 مارس 2023.
جاءت أسعار الخضروات كالآتي:
ارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.
وتراوح سعر البصل بين 10 إلى 15 جنيها.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 18 إلى 22 جنيها.
واستقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.
وتراجعت أسعار الفلفل الرومي جنيها واحدا ليتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.
واستقرت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.
جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:
استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
وسجل سعر الليمون البلدي ما بين 6 إلى 12 جنيها.
وتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.
وثبتت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 6 إلى 16 جنيها.
وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.