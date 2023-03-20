 الاثنين 20 مارس 2023.. تباين أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور - بوابة الشروق
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الاثنين 20 مارس 2023.. تباين أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

تصوير: جيهان نصر
تصوير: جيهان نصر
محمد عصام
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:41 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20 مارس 2023.

جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.

وتراوح سعر البصل بين 10 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 18 إلى 22 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

وتراجعت أسعار الفلفل الرومي جنيها واحدا ليتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

وسجل سعر الليمون البلدي ما بين 6 إلى 12 جنيها.

وتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

وثبتت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 6 إلى 16 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.


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