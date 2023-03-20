رئيس الحكومة الليبية يبحث مع المجلس الأعلى للدولة مبادرة باثيلي لإجراء الانتخابات العام الجاري

بحث رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأحد، في مدينة سرت، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، الإجراءات الخاصة بما يتعلق بخارطة الطريق الأممية الجديدة التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي لإجراء الانتخابات الليبية هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع استعرض التطورات السياسية التي تمر بها ليبيا وما خلص إليه التوافق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول بليبيا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نهاية العام الجاري.